Si scontra con la moto contro un’auto a Bedizzole e viene sbalzato contro un albero: morto 19enne

Incidente in moto (Immagine di repertorio)

Un 19enne è deceduto nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 10 luglio, in seguito a un incidente stradale avvenuto nel centro di Bedizzole (in provincia di Brescia). Stando a quanto ricostruito finora, il giovane aveva iniziato la manovra di sorpasso di un'auto con la sua motocicletta quando la vettura ha svoltato per parcheggiare. Il 19enne ha impattato con la fiancata ed è stato sbalzato contro un albero. All'arrivo dei soccorsi era già morto.

Lo schianto si è verificato poco prima delle 19 del 10 luglio lungo via XX Settembre a Bedizzole. Il 19enne, residente a Padenghe, stava viaggiando in sella alla sua motocicletta quando avrebbe deciso di superare l'auto che lo precedeva. Si trattava di una Opel Corsa, con al volante un uomo di 63 anni. Proprio quando la due ruote aveva quasi affiancato la vettura, questa avrebbe svoltato verso sinistra per parcheggiare.

L'impatto con la fiancata dell'auto non sarebbe stato particolarmente violento, ma il 19enne è stato comunque sbalzato dalla sella ed è finito contro il tronco di un albero piazzato a bordo strada. L'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) aveva inviato sul posto con la massima urgenza due ambulanze, l'auto medica e l'elisoccorso fatto decollare dall'ospedale Civile, ma il ragazzo era deceduto sul colpo. L'automobilista 63enne, invece, ne è uscito illeso. La ricostruzione della dinamica e i vari rilievi sono stati affidati agli agenti della polizia stradale di Desenzano e ai colleghi della polizia locale di Bedizzole.