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Cade sulla pista da motocross a Chignolo Po e perde il casco: morto un motociclista di 29 anni

Un motociclista di 29 anni è morto in seguito a una caduta sulla pista da motocross ‘Le Colline’ di Chignolo Po (Pavia). Dopo un salto, avrebbe perso il casco e picchiato la testa a terra.
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A cura di Enrico Spaccini
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Foto di repertorio
Foto di repertorio

Un 29enne è morto in un incidente avvenuto oggi, mercoledì 29 aprile, sul circuito di motocross a Chignolo Po (in provincia di Pavia). Stando a quanto emerso finora, il giovane motociclista avrebbe perso il controllo della sua moto da cross durante un salto. Cadendo, il 29enne avrebbe perso il casco e picchiato la testa al suolo. I sanitari lo hanno trasportato d'urgenza al Policlinico San Matteo di Pavia, ma è deceduto poco dopo il ricovero.

L'incidente si è verificato intorno alle 15 del 29 aprile lungo la pista ‘Le Colline' di Chignolo Po. Il 29enne, di nazionalità francese, era alle prese con alcuni giri liberi, fuori dalle competizioni, e stava affrontando i dossi e le cunette del circuito quando, all'improvviso, ha perso il controllo della sua moto durante un salto. Le cadute sono frequenti in questo tipo di sport, ma durante il volo si è sfilato il casco e, precipitando a terra, il giovane ha battuto addome e testa.

A chiamare i soccorsi sono stati i responsabili della pista e l'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto ambulanza, auto medica con rianimatore a bordo e fatto decollare l'elisoccorso da Milano. I sanitari hanno trovato il 29enne in arresto cardiaco e in condizioni disperate. Una volta eseguite le manovre di rianimazione, il giovane motociclista è stato intubato e trasportato in codice rosso all’ospedale San Matteo di Pavia. Tuttavia, le lesioni riportate erano gravissime ed è stato dichiarato il suo decesso poco dopo l'arrivo in pronto soccorso. I carabinieri della Compagnia di Stradella hanno avviato un'indagine per ricostruire quanto accaduto.

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