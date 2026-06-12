Trovato privo di sensi accanto al monopattino sulla ciclabile di Rodano nel Milanese: morto un 20enne

Un 20enne è stato trovato a terra privo di conoscenza lungo la pista ciclabile a Rodano (Milano). Trasportato d’urgenza all’ospedale, il giovane è deceduto qualche ora dopo il ricovero. Indagini in corso.

Immagine di repertorio

Nel corso della tarda mattina di ieri, giovedì 11 giugno, un ragazzo di 20 anni è stato trovato a terra privo di conoscenza lungo la pista ciclabile a Rodano (Milano). Il giovane, trasportato d'urgenza all'ospedale Uboldo di Cernusco sul Naviglio, è deceduto qualche ora dopo il ricovero.

Dal ritrovamento al decesso

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 12:00 di ieri mattina. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto a bordo di un'ambulanza, un'automedica e un elisoccorso in codice rosso (con la massima urgenza). Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri e la polizia locale di Pioltello.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'allarme sarebbe stato lanciato da alcuni passanti che hanno trovato il giovane sdraiato a terra, con il monopattino vicino, nei pressi della ciclabile. Una volta giunti sul posto e aver eseguito le prime manovre di rianimazione, gli operatori sanitari del 118 hanno deciso di trasportare d'urgenza il 20enne in ospedale. È lì che, qualche ora dopo il ricovero, il giovane è deceduto.

Al momento, sulla possibile dinamica dei fatti sono al lavoro gli agenti della polizia locale di Pioltello. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, il ragazzo potrebbe essere caduto incidentalmente dal mezzo elettrico, potrebbe aver accusato un malore, o, ancora, potrebbe essere stato vittima di uno scontro con un altro mezzo. Per fare chiarezza gli agenti hanno chiesto di visionare le immagini delle telecamere della zona.