Trovato in arresto cardiaco accanto al monopattino a Lentate sul Seveso in Brianza: 56enne ricoverato

Un 56enne è stato rinvenuto a terra in arresto cardiocircolatorio accanto al monopattino su cui viaggiava in via per Mariano, nei pressi di Lentate sul Seveso (Monza e Brianza). Si indaga sulle cause della caduta.

Foto di repertorio

Un uomo di 56 anni è stato rinvenuto a terra in arresto cardiocircolatorio accanto al monopattino su cui stava viaggiando in via per Mariano, nei pressi di Lentate sul Seveso (Monza e Brianza), nel corso di questo pomeriggio, martedì 16 giugno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire se la caduta sia stata provocata da un incidente con un altro mezzo o da un malore.

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, i fatti si sarebbero verificati intorno alle ore 13:30 di questo pomeriggio. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto a bordo di un'ambulanza e un'automedica in codice rosso (con la massima urgenza). Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri della compagnia di Seregno.

Secondo quanto ricostruito sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati in via per Mariano, nei pressi di Lentate sul Seveso (Monza e Brianza), quando – per motivi ancora al vaglio delle forze dell'ordine – un uomo è stato rinvenuto a terra accanto al monopattino su cui viaggiava. Una volta giunti sul posto e aver prestato le prime cure, gli operatori sanitari del 118 hanno deciso di trasportare il 56enne all'ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso.

Nel frattempo, le forze dell'ordine che sono intervenute sono al lavoro per ultimare tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e così accertare le eventuali responsabilità del caso.