Tragedia nel Bresciano: il 19enne Alessandro Cagnoni si schianta in moto a Leno e muore sul posto

L’incidente si è verificato ieri, domenica 29 marzo, in via Leonardo Da Vinci. Il 19enne, morto poco dopo lo schianto, avrebbe toccato con la ruota anteriore della moto il cordolo del marciapiede che separa la strada principale dalla pista ciclabile.

immagine d’archivio

Un ragazzo di 19 anni, Alessandro Cagnoni, è morto ieri pomeriggio – domenica 29 marzo – in un incidente stradale mentre si trovava in sella alla sua moto, una Kawasaki color verde. È successo in via Leonardo Da Vinci, a Leno, località a circa 30 chilometri da Brescia.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi: un'automedica, un'ambulanza e un elicottero del 118, inviati in codice rosso da Areu, l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia. Ma purtroppo, nonostante la tempestività e tutti gli sforzi del personale sanitario, per il 19enne non c'è stato nulla da fare. È deceduto sul posto a causa dei gravi traumi riportati in seguito al violento impatto.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Stradale, intervenuti per i rilievi, il ragazzo avrebbe perso il controllo della sua moto mentre percorreva via Leonardo da Vinci, in un tratto di strada in aperta campagna non lontano dalla frazione di Porzano, all'altezza all'incirca della cascina Bellomi.

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Stando sempre a quanto si apprende, il 19enne – originario di Bagnolo Mella (località poco distante dal luogo dell'incidente) – avrebbe fatto tutto da solo, schiantandosi sull'asfalto dopo che la ruota anteriore della moto avrebbe toccato il cordolo del marciapiede che separa la strada principale dalla pista ciclabile.

Dalle informazioni diffuse fino ad ora, pare che il motociclista sarebbe atterrato contro la recinzione in legno che costeggia la ciclopedonale. Nessuno avrebbe assistito alla scena, ma sono stati alcuni passanti a dare l'allarme al 112, poco dopo le 18.