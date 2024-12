video suggerito

Incidente sull'autostrada A8 a Varese, scontro tra automobili: tre feriti Incidente stradale sull'autostrada A8 in direzione Varese. Tre veicoli si sono scontrati e nell'impatto sono rimaste ferite tre persone. Si indaga sulla dinamica.

A cura di Ilaria Quattrone

Alle 00.15 di oggi, giovedì 12 dicembre, si è verificato un incidente stradale sull'autostrada A8 in direzione nord. Tre automobili si sono scontrate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Nessuna persona coinvolta sarebbe in pericolo di vita.

Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente è avvenuto sull'A8 direzione nord e nel restringimento che porta all'uscita di Varese. La dinamica è ancora poco chiara. Dopo lo scontro, sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 sul posto con diverse ambulanze. Le persone ferite sono una donna di 27 anni, un'altra di 58 anni e un uomo di 53 anni. Due di loro sono stati ricoverati in codice giallo e un'altra persona in codice verde. Nessuna di loro quindi sembrerebbe essere in pericolo di vita.

Gli agenti della polizia stradale hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Nel frattempo i vigili del fuoco hanno svolto tutte le operazioni necessarie a rimettere in sicurezza l'area. Ovviamente per consentire tutte le attività, è stata chiusa la strada e questo ha causato forti rallentamenti sul traffico.