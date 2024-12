Il video dell’automobile che va in contromano in tangenziale a Milano e fa un incidente Incidente stradale sulla Tangenziale Est di Milano: un’automobile, che viaggiava contromano, si è scontrata frontalmente con un altro veicolo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella notte tra venerdì 29 novembre e sabato 30 novembre si è verificato un incidente stradale sulla Tangenziale Est di Milano e precisamente all'altezza dell'ingresso di Ponte Lambro-Mecenate. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e gli operatori sanitari del 118.

Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento – grazie anche alla pubblicazione di un video che è stato condiviso sui social network – un'automobile viaggiava contromano sulla carreggiata. Due automobili sono riuscite a evitarla, ma la terza è rimasta coinvolta in uno scontro frontale. L'incidente è stato molto violento.

Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 sul posto con due ambulanze e due automediche. Nell'impatto sono rimasti feriti due uomini: un trentunenne e un uomo di 48 anni. Non è chiaro però chi dei due fosse alla guida dell'automobile che viaggiava in contromano.

Il trentunenne è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Policlinico in codice giallo: ha riportato un trauma a una gamba. L'altro uomo è stato portato in ospedale con un trauma al torace e all'addome. Nel frattempo sono intervenute le forze dell'ordine che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità.