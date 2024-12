video suggerito

Uomo travolto da un’automobile a Milano mentre attraversa: è in coma Incidente stradale a Milano: un uomo di 60 anni è stato travolto da un’automobile mentre attraversava la strada. Il sessantenne è in coma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Nella serata di ieri, sabato 7 dicembre, si è verificato un incidente stradale a Milano. Un uomo stava attraversando la strada quando è stato investito da un'automobile. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 23 in piazza Napoli all'angolo con viale Carlo Troya. L'uomo, un sessantenne, stava attraversando sulla strisce pedonali quando è stato investito da un'automobile, una Mercedes, guidata da un uomo di 56 anni. L'impatto è stato molto violento. Il sessantenne è stato infatti sbalzato a diversi metri di distanza.

Sono stati chiamati subito i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza e un'auto medica. L'uomo è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda in gravissime condizioni. Ha infatti riportato traumi alla testa, all'addome e alle gambe: è ricoverato in coma.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Gli investigatori hanno svoto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare tutte le responsabilità. In particolare modo si cercherà di capire chi dei due non abbia rispettato il semaforo, che si trovava all'incrocio. I poliziotti hanno già ascoltato il conducente, che si è subito fermato a prestare soccorso e, probabilmente, acquisiranno anche i video registrati dalle telecamere presenti all'incrocio.