Un’altra donna è stata travolta sulle strisce pedonali a Milano: è in fin di vita Un altro incidente stradale a Milano: una donna di 52 anni è stata investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. È in fin di vita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, venerdì 20 dicembre, si è verificato un incidente stradale a Milano e precisamente in via Lorenteggio. Una donna di 52 anni è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente è avvenuto poco dopo le 18. La 52enne stava camminando quando è stata travolta da un veicolo. Il conducente si è fermato e le ha prestato soccorso a differenza di quanto fatto poco prima da un altro uomo che ha travolto una donna e il figlio disabile sempre nel capoluogo meneghino. Ha subito chiamato il numero unico delle emergenze. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici in codice rosso.

Gli operatori l'hanno trovata in arresto cardiocircolatorio: l'hanno intubata e trasferita d'urgenza all'ospedale San Carlo. È in condizioni gravissime e in fin di vita. Nel frattempo gli agenti della polizia locale hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e soprattutto accertare eventuali responsabilità. Nelle prossime ore quindi si potranno avere maggiori informazioni sull'accaduto.