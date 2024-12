video suggerito

Viene investita da un’auto mentre attraversa sulle strisce pedonali: muore dopo due giorni in ospedale La donna di 52 anni investita lo scorso venerdì 20 dicembre in in via Lorenteggio a Milano è morta dopo due giorni in ospedale. Indagato per omicidio stradale l’automobilista. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Non ce l'ha fatta la donna di 52 anni morta dopo essere stata investita lo scorso venerdì 20 dicembre in in via Lorenteggio a Milano. La donna è stata travolta da un'auto mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Purtroppo è morta dopo due giorni in ospedale. La donna è la 52enne Ubaldina Humancusi Ventura. L'uomo che l'ha investita è ora indagato per omicidio stradale.

Stando alla prima ricostruzione di quanto accaduto, la donna poco prima delle 18 stava camminando quando è stata travolta da un veicolo. Il conducente si è fermato e le ha prestato soccorso. In poco tempo sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale e i sanitari del 118: purtroppo i medici hanno trovato la 52enne in arresto cardiocircolatorio. Poi la corsa disperata all'ospedale San Carlo. Qui purtroppo dopo due giorni i medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso.

Ora si sta procedendo con tutti gli accertamenti del caso. L'uomo alla guida dell'auto ha prestato subito soccorso: è indagato per omicidio stradale.