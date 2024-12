video suggerito

Travolto da un'auto mentre cammina in tangenziale: è gravissimo Un uomo di 40 anni è stato investito da una macchina mentre camminava sulla tangenziale Ovest di Milano. La donna alla guida dell'auto non l'ha visto a causa del buio. Il ferito è stato portato d'urgenza in pronto soccorso con gravi lesioni.

(immagine di repertorio)

Nella giornata di oggi, venerdì 6 dicembre, un uomo di quarant'anni è stato investito mentre camminava sulla tangenziale ovest di Milano. Una donna di 29anni alla guida di una Citroen C3 l'ha travolto mentre dalla tangenziale Ovest si immetteva sulla quella Nord. Nell'impatto l'uomo è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso.

Perché l'uomo era a piedi in tangenziale

L'incidente è avvenuto questa mattina presto, verso le 5:30, sulla rampa che collega la tangenziale Ovest con quella Nord. Non è ancora noto il motivo per cui l'uomo stesse percorrendo a piedi quel tratto di strada, vietato a pedoni e biciclette. Secondo le prime ricostruzioni, alle sue spalle sarebbe arrivata una donna di 29 anni alla guida di una Citroen C3. A causa del buio, l'automobilista non sarebbe riuscita a vedere il pedone abbastanza in tempo per poter frenare e, trovandoselo improvvisamente davanti, lo avrebbe investito.

La strada è stata chiusa al traffico

L'impatto con la macchina avrebbe scaraventato l'uomo molti metri più là, provocandogli gravi ferite e lesioni. Sarebbe stata la stessa donna a chiamare i soccorsi. Allertate dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), sono intervenute sul posto un'auto medica e un'ambulanza, partite dal vicino ospedale San Matteo di Pavia. La strada è stata chiusa per alcune ore al traffico, così da permettere l'arrivo dei soccorsi e della polizia stradale di Milano Ovest, che ha effettuato tutti i rilievi necessari. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio degli agenti.