Travolti da un'auto a Milano mentre attraversano sulle strisce: donna ricoverata in gravissime condizioni Incidente stradale questo pomeriggio a Milano: un'automobile ha travolto un uomo e una donna mentre attraversavano le strisce pedonali. La donna è in gravissime condizioni.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, giovedì 7 novembre, si è verificato un incidente stradale a Milano. Una uomo e una donna sono stati travolti da un'automobilista a Milano. L'episodio si è verificato intorno alle 17 in via Enrico Gonzales che si trova in zona Corvetto. I feriti sono un uomo di 75 anni e una donna di 74 anni. Quest'ultima è ricoverata in gravi condizioni.

Le condizioni dei due feriti: la 74enne è gravissima

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con due ambulanze e un'automedica. La 74enne è stata intubata e trasferita in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano: le sue condizioni sono critiche. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita. Meno grave l'uomo: il 75enne ha riportato diversi traumi, ma è stato trasferito all'ospedale Fatebenefratelli in codice giallo.

La dinamica dell'incidente in zona Corvetto

Oltre agli operatori sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Le forze dell'ordine hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Per il momento sembrerebbe che i due anziani stessero attraversando sulle strisce pedonali quando un'automobilista li ha travolti: i due quindi sono stati sbalzati sull'asfalto. Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più preciso dell'intera vicenda.