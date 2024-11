video suggerito

Incidente stradale nel Milanese, investito mentre attraversa la strada: è in fin di vita Incidente stradale a Cesano Boscone (Milano): un uomo è stato travolto da un'automobile mentre attraversava la strada. Le sue condizioni sono gravissime.

A cura di Ilaria Quattrone

(foto di repertorio)

Nella giornata di oggi, sabato 23 novembre, si è verificato un incidente stradale a Cesano Boscone, comune che si trova in provincia di Milano. Un uomo di ottant'anni è stato investito mentre stava attraversando la strada. È in fin di vita. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e gli operatori sanitari del 118.

L'incidente è avvenuto in via Roma all'angolo con via Monterosa. L'uomo si trovava vicino alle strisce pedonali quando è stato travolto da un'automobile. Alla guida c'era una donna che si è fermata dopo l'impatto e arrivava dal quartiere Olmi ed era diretto verso la Vigevanese.

Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, sembrerebbe che l'incidente non sia stato causato dall'alta velocità, ma da un abbaglio dovuto alla luce del sole. Gli agenti della polizia locale, che hanno svolto tutti i rilievi del caso, stanno ricostruendo l'esatta dinamica della vicenda. Nel frattempo gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), hanno trasferito l'uomo all'ospedale San Carlo di Milano: le sue condizioni sono gravissime. Ha infatti sbattuto la testa sull'asfalto. È in pericolo di vita.

Nelle prossime ore si potranno avere maggiori dettagli su quanto successo.