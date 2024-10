video suggerito

Attraversa sulle strisce e viene travolta da un’auto a Cesano Boscone: Lidia Romano morta poco dopo in ospedale Lidia Romano è deceduta ieri, 24 ottobre, all’ospedale San Carlo di Milano. La donna era stata travolta poche ore prima da un’auto a Cesano Boscone (Milano) mentre attraversava sulle strisce pedonali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una 91enne è deceduta dopo essere stata investita da un'auto a Cesano Boscone (nella Città Metropolitana di Milano). L'incidente è avvenuto nella mattinata di ieri, giovedì 24 ottobre, mentre stava attraversando sulle strisce pedonali lungo via Monte Rosa. Le condizioni della donna, Lidia Romano, erano apparse subito gravissime ed è deceduta in ospedale dopo poche ore. Al volante della vettura c'era un 68enne che si è subito fermato per prestare soccorso all'anziana. Gli accertamenti del caso sono stati affidati alla polizia locale.

L'incidente in via Monte Rosa a Cesano Boscone

Erano da poco passate le 9:30 del 24 ottobre quando Lidia Romano, 91enne residente a Corsico, ha deciso di attraversare via Monte Rosa, all'altezza dell'incrocio con via Roma, passando per le strisce pedonali. Ad un certo punto, però, l'anziana è stata travolta da una Citroen bianca che l'ha sbalzata a circa tre metri di distanza sull'asfalto.

Il 68enne alla guida dell'auto non si sarebbe accorto della presenza di Romano mentre era impegnato in una svolta. L'uomo si è fermato a prestare soccorso alla donna e pochi minuti più tardi sono arrivati sul posto i sanitari dell'Agenzia regionale emergenza urgenza con ambulanza e automedica. Gli operatori hanno evidenziato sulla 91enne gravi traumi alla testa, al torace, al bacino e a una gamba e l'hanno trasportata con la massima urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo di Milano, dove è deceduta alcune ore dopo.

Leggi anche Esce di casa con il carrello per fare la spesa e viene travolta da un camion: morta una donna nel Cremonese

Indaga la polizia locale

I rilievi dell'incidente sono stati affidati alla polizia locale. Gli agenti dovranno ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, cosa che potrebbe essere agevolata dal fatto che l'intera scena sarebbe stata registrata da una telecamera di sorveglianza.

Nel frattempo, il magistrato di turno in Procura ha disposto il trasferimento della salma dall’ospedale all’obitorio di Milano per eseguire ulteriori accertamenti. Marco Pozza, sindaco di Cesano Boscone, ha dedicato un post Facebook in ricordo di Lidia Romano: "Esprimo a nome di tutta l’amministrazione comunale e della comunità il cordoglio più sentito ai familiari".