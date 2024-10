video suggerito

Esce di casa con il carrello per fare la spesa e viene travolta da un camion: morta una donna nel Cremonese Un camion ha travolto una 84enne che stava attraversando la strada a Casalmaggiore (Cremona) con il suo carrello della spesa. L'anziana è stata trascinata per diversi metri ed è morta nell'impatto.

A cura di Enrico Spaccini

Una 84enne è stata travolta e uccisa nella mattinata di oggi, mercoledì 9 ottobre, da un camion a Casalmaggiore (in provincia di Cremona). Stando a una prima ricostruzione, pare che l'anziana stesse attraversando l'Asolana con il suo carrello della spesa quando il mezzo pesante, impegnato nei lavori di movimentazione della terra, l'ha colpita e trascinata sull'asfalto. I sanitari arrivati sul posto con la massima urgenza hanno potuto solo constatare il decesso della donna.

L'incidente è avvenuto intorno alle 9:30 del 9 ottobre, nei pressi della rotonda Diotti di Casalmaggiore. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto l'84enne attraversare l'Asolana, passando dal monumento al canottaggio, per dirigersi verso la zona Fiammetta. Con sé l'anziana aveva un carrello che era solita usare ogni volta che andava a fare la spesa.

Ad un certo punto, per motivi che dovranno essere chiariti dalle forze dell'ordine, un mezzo pesante impegnato nei lavori di movimentazione della terra è arrivato dal centro abitato di Casalmaggiore, viaggiando lungo l'Asolana in uscita dalla città, e ha travolto l'84enne. L'anziana sarebbe stata poi trascinata per diversi metri sull'asfalto.

In pochi minuti sono arrivati i sanitari del 118 che hanno provato a soccorrere l'anziana. Nonostante i loro tentativi, hanno dovuto constatare il decesso dell'84enne sul posto. Insieme al loro, sono arrivati anche i vigili del fuoco, i carabinieri, gli agenti della polizia stradale e locale. Il tratto di strada dove si è verificato l'incidente è stato chiuso al traffico per permettere i rilievi e per accertare la dinamica.