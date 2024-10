Incidente stradale a Como, donna travolta da un’auto e sbalzata per metri: è gravissima

video suggerito

Nella giornata di oggi, martedì 1 ottobre, si è verificato un incidente stradale nel piazzale San Rocchetto a Como. Una persona, una donna di 84 anni, è stata travolta da un'automobile. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e i carabinieri.

Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente è avvenuto intorno alle 10.23. La donna stava camminando quando è stata investita dal veicolo ed è sbalzata a seguito dell'impatto. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 a bordo di un'automedica e un'ambulanza in codice rosso.

Dopo averle fornito le prime cure sul posto, l'hanno trasferita in codice rosso con un trauma al torace all'ospedale Sant'Anna di Como. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita. Sicuramente ha riportato gravi ferite considerato il codice con cui è stata ricoverata. Sono intervenuti anche i carabinieri che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda, che ancora è poco chiara, e accertare eventuali responsabilità: per consentire tutte le operazioni è stato chiuso il tratto di strada interessato. Bisognerà capire se l'84enne abbia attraversato improvvisamente o se l'auto non abbia rispettato i segnali. Nelle prossime ore si potrà quindi avere un quadro più preciso dell'intera vicenda.