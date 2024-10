video suggerito

Travolta da un’auto mentre camminava all’alba a Milano: donna soccorsa in codice rosso Una donna di 38 anni si trova ora in ospedale a Milano dopo essere stata investita all’alba di oggi 22 ottobre: tutto è accaduto in via Giacomo Antonini, in zona Vigentino. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Una donna di 38 anni è stata investita all'alba di oggi martedì 22 ottobre. Stando alle prime informazioni di quanto accaduto, la 38enne si trovava in via Giacomo Antonini, in zona Vigentino, a Milano quando è stata investita da un'auto. Subito è scattata la chiamata ai soccorsi: la vittima è stata trasportata in ospedale, fortunatamente però non è in pericolo di vita.

Sul posto in poco tempo sono arrivate un'ambulanza e un'auto medica in codice rosso. La donna è stata medicata e soccorsa sul luogo dell'incidente. Una volta stabilizzata, è stata portata in codice giallo all'ospedale San Carlo di Milano. Non ha mai perso conoscenza, dopo alcuni giorni di cure si riprenderà.

Spetta ora agli agenti della polizia locale capire con esattezza quanto accaduto nel dettaglio. Dovranno essere fatti tutti gli accertamenti sulla dinamica.