Scontro auto-moto, uomo finisce contro un muretto: è grave Incidente stradale a Porlezza (Como): un’automobile si è scontrata con una moto. Nell’impatto è rimasto gravemente ferito un 61enne. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Nella giornata di oggi, lunedì 2 settembre, si è verificato un incidente stradale a Porlezza, un comune che si trova in provincia di Como. Una moto si è scontrata con un'automobile. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, gli operatori sanitari del 118 e i carabinieri.

Sulla base delle informazioni ricevute fino a questo momento, sulla moto si trovava un uomo di 61 anni. A un certo punto, mentre percorreva via Ceresio, si è scontrato con un'automobile. L'impatto è stato molto violento: il motociclista è sbalzato dalla sella ed è finito contro un muretto. Sono stati subito chiamati i soccorsi.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 a bordo di un'automedica e un'ambulanza. A riportare le ferite più gravi è il 61enne. L'uomo è stato stabilizzato sul posto e poi trasferito con un elicottero in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano: ha riportato un trauma cranico e trami alle gambe. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita.

Non si hanno notizie circa le condizioni del conducente del veicolo. Sul posto erano presenti anche i carabinieri della stazione locale che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e soprattutto accertare eventuali responsabilità. Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più preciso dell'intero caso.