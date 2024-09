video suggerito

Ciclista travolto da un’automobile sulla strada provinciale Monza-Trezzo: è grave Incidente stradale a Bellusco (Monza e Brianza): un ciclista è stato investito da un’automobile ed è stato trasferito d’urgenza in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

(immagine di repertorio)

Nella giornata di oggi, mercoledì 25 settembre, si è verificato un incidente stradale a Bellusco, comune che si trova in provincia di Monza e Brianza. L'incidente è avvenuto in via Adda sulla strada provinciale Sp2. Un ciclista è stato investito da un'automobile: si tratta di un uomo di ottant'anni. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 in codice rosso con un'auto infermieristica, un'ambulanza e un elicottero.

L'anziano è stato trovato con un trauma cranico e un trauma al volto. È stato trasferito in codice rosso con un elicottero all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è ricoverato in gravi condizioni. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale. Gli investigatori hanno chiuso il tratto di strada in cui è avvenuto l'incidente per svolgere tutte le operazioni.

In particolare modo sono stati svolti tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e soprattutto accertare eventuali responsabilità. Ovviamente per poter svolgere tutte le operazioni è stato necessario chiudere il tratto di strada. Questo ha avuto ripercussioni sul traffico soprattutto verso direzione Vimercate.