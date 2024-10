video suggerito

Travolto da un’automobile sulla provinciale a Milano: grave un uomo Incidente stradale a Milano: un uomo di cinquant’anni è stato travolto da un’automobile. Il cinquantenne è in gravi condizioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Ilaria Quattrone

Nella serata di oggi, venerdì 4 ottobre, un uomo di cinquant'anni è rimasto gravemente ferito dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale. L'episodio è avvenuto sulla strada provinciale a Lacchiarella, che si trova nell'hinterland di Milano. Il cinquantenne è stato travolto da un'automobile. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e gli operatori sanitari del 118.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente è avvenuto intorno alle 20.30 in un tratto della provinciale in aperta campagna. Il cinquantenne è stato travolto dall'automobile per cause ancora da accertare. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 sul posto con un'ambulanza e un'automedica.

Il cinquantenne è stato trasferito in codice rosso all'ospedale. Le sue condizioni sono molto gravi, ma non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita. Sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Nelle prossime ore quindi si potranno avere maggiori dettagli sull'accaduto. Sembrerebbe che il conducente del veicolo non abbia riportato alcuna ferita.