Attraversa la strada sulla Gardesana e viene travolta da un’auto: donna ricoverata in condizioni critiche

Foto di repertorio

Una donna è stata investita questa mattina, domenica 13 luglio, mentre attraversava la strada lungo la Gardesana nel territorio comunale di Toscolano Maderno (in provincia di Brescia). La dinamica di quanto accaduto è ancora in fase di accertamento. Nel frattempo la vittima, di cui non sono state rese note ancora le generalità, è stata trasportata in condizioni critiche alla Poliambulanza di Brescia.

L'incidente si è verificato alcuni minuti prima delle 9 del 13 luglio, in prossimità del Parco Bernini di Toscolano Maderno, in un punto non lontano dal centro commerciale ‘Le Montagnette'. La polizia locale del comune bresciano è stata incaricata di eseguire i rilievi e raccogliere le testimonianze.

Stando a quanto emerso finora, la donna, una signora anziana che avrebbe una seconda casa sul lago di Garda, sarebbe stata travolta da una Fiat 600 mentre cercava di attraversare la strada. Non è ancora chiaro, però, se la donna si trovasse nei pressi di un attraversamento pedonale e nemmeno a quale velocità stesse procedendo l'auto.

L'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto con la massima urgenza un'auto medica e l'elisoccorso fatto decollare da Verona. I sanitari hanno preso in carico l'anziana, l'hanno stabilizzata e trasportata in codice rosso con il velivolo alla Poliambulanza di Brescia. Le sue condizioni sarebbero critiche, in quanto sarebbe stata trovata in stato di incoscienza e avrebbe riportato un grave trauma cranico.