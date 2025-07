Madre e figlia travolte da un’auto a Missaglia, sono gravi: sul posto l’elisoccorso

Questa mattina, mercoledì 16 luglio, una mamma è stata travolta da un’auto mentre attraversava la strada in compagnia della figlia nei pressi di Missaglia (Lecco). Le due donne sono state ricoverate in gravi condizioni. Sul posto i carabinieri per i rilievi.

Nel corso di questa mattina, mercoledì 16 luglio, una mamma è stata travolta da un'auto mentre attraversava la strada in compagnia della figlia nei pressi di Missaglia, un comune in provincia di Lecco. Le due donne sono state ricoverate in gravi condizioni. Sul posto i carabinieri per i rilievi.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 9:00 di questa mattina. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 9:27 a bordo di due ambulanze, due automediche e un elisoccorso in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri della compagnia di Merate (Lecco).

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, le due donne, madre e figlia, sarebbero state investite nei pressi di un passaggio a livello da un'Alfa Romeo. Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 avrebbero deciso di trasportarle d'urgenza in ospedale per le gravi ferite causate dall'impatto. Una delle vittime è stata quindi trasportata in gravi condizioni a bordo dell'elicottero all'ospedale di Varese, l'altra – meno grave in base alle prime valutazioni – è stata portata al vicino pronto soccorso.

Il conducente dell'auto, un uomo di 30 anni, è stato sottoposto all'etilometro al quale è risultato negativo. Le forze dell'ordine che sono intervenute stanno svolgendo tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare tutte le responsabilità del caso.