Bimbo di 5 anni investito sulle strisce pedonali, in fuga l’auto pirata: mamma e figlio in ospedale

Un bimbo di 5 anni è stato investito insieme alla mamma da un’auto pirata nei pressi di Fino Mornasco (Como). Il racconto del papà: “Sono in ospedale con mio figlio: ha molte ferite e in questo momento lo stanno operando, mentre mia moglie è in un altro ospedale”.

Nel corso di ieri sera, domenica 10 agosto, si è verificato un grave incidente stradale nei pressi di Fino Mornasco, un comune italiano di 10 mila abitanti in provincia di Como. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due persone: una donna di 46 anni e un bimbo di 5 che è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, i fatti si sarebbero verificati intorno alle ore 21:00 di ieri sera. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 20:41 a bordo di due ambulanze, due automediche e un elisoccorso in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri della compagnia di Cantù.

Secondo quanto riportato su un gruppo Facebook dal marito della donna coinvolta, un'automobile avrebbe investito la moglie e il figlio di 5 anni sulle strisce pedonali davanti alla farmacia e al parco del Comune. L’auto, secondo la testimonianza dell'uomo, era di colore nero, forse una berlina. "Non so ancora se si sia fermata e se la polizia l’abbia trovata", ha scritto l'uomo su Facebook. "Se qualcuno ha visto qualcosa, per favore mi scriva. Sono in ospedale con mio figlio: ha molte ferite e in questo momento lo stanno operando, mentre mia moglie è in un altro ospedale".

Oggi, lunedì 11 agosto, un nuovo aggiornamento al post: "La mamma sta bene, è in ospedale a Como e se l’è cavata solo con qualche contusione. Mio figlio ha ferite gravi, l’operazione è appena terminata, andrà tutto bene, si riprenderà. Grazie a tutti!", ha scritto l'uomo.

Sulla vicenda indagano le forze dell'ordine che sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e accertare tutte le responsabilità del caso.