Come sta il bimbo di 5 anni investito sulle strisce a Fino Mornasco, il papà: “Potrebbe avere danni al cervello”

"Le sue condizioni sono stabili. Tuttavia, ha una lesione cerebrale con frattura del cranio. Non sappiamo se avrà danni al cervello". A parlare a Fanpage.it è il papà del bimbo di 5 anni che lo scorso 10 agosto è stato investito insieme alla mamma sulle strisce pedonali davanti alla farmacia e al parco di Fino Mornasco, un comune in provincia di Como.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, i fatti si sarebbero verificati intorno alle ore 21:00 di domenica scorsa quando una donna di 46 anni e un bimbo di 5 sono stati investiti da un'auto di colore scuro mentre attraversavano sulle strisce pedonali. "L’autista che li ha investiti è una donna. Non è fuggita dal luogo dell’incidente, si è fermata", ha spiegato l'uomo a Fanpage.it. "Ho saputo che era sobria al momento dei fatti".

Giunti nei pressi dell'accaduto a bordo di due ambulanze, due automediche e un elisoccorso in codice rosso, i soccorritori hanno deciso di trasportare i feriti in ospedale. Insieme a loro, sono stati allertati anche i carabinieri della compagnia di Cantù che hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

"Sono in ospedale con mio figlio: ha molte ferite e in questo momento lo stanno operando, mentre mia moglie è in un altro ospedale", aveva scritto l'uomo in un post su Facebook. Oggi, mercoledì 13 agosto, a tre giorni di distanza l'uomo ha riferito a Fanpage.it che "la mamma è stata dimessa dall’ospedale: ha una commozione cerebrale e forti contusioni. Il bimbo, invece, è in condizioni stabili, ma ha una lesione cerebrale con frattura del cranio". "Non sappiamo se avrà danni al cervello", ha concluso l'uomo.