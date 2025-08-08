milano
Donna investita e uccisa da un’auto pirata, trovato il corpo in un fosso: si cerca l’automobilista in fuga

Una donna di 42 anni è stata travolta e uccisa da un’auto pirata nei pressi di Calvagese della Riviera (Brescia). A causa dell’impatto il corpo della donna è stato scaraventato in un fosso a bordo carreggiata. Le forze dell’ordine sono al lavoro per identificare il guidatore in fuga.
A cura di Giulia Ghirardi
(immagine di repertorio)
(immagine di repertorio)

Nel corso della scorsa notte, a cavallo tra giovedì 7 e venerdì 8 agosto, una donna di 42 anni ha perso la vita dopo essere stata travolta da un'auto pirata nei pressi di Calvagese della Riviera, un comune in provincia di Brescia. A causa dell'impatto il corpo della donna è stato scaraventato in un fosso a bordo carreggiata.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, L'incidente si sarebbe verificato intorno all'1:00 di notte. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 1:28 a bordo di un'ambulanza e di un'automedica in codice rosso. Insieme a loro, sarebbe stata allertata anche la polizia stradale e i vigili del fuoco di Brescia.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, la donna – la cui identità rimane ancora sconosciuta – sarebbe stata investita da un'auto pirata in via Marconi Guglielmo a Calvagese della Riviera. La vittima stava camminando sul bordo della carreggiata quando un'auto l'avrebbe urtata, buttandola in un fossato. Il guidatore non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito subito dopo il fatto. A dare l'allarme è stata un'automobilista di passaggio che ha notato il corpo della 42enne a bordo strada.

Al momento, le forze dell'ordine che sono intervenute sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e identificare il guidatore in fuga.

