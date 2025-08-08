Chi era Diana Siminescu, la donna travolta e uccisa da un’auto pirata: trovato il corpo in un fosso

Diana Siminescu è la donna di 42 anni di nazionalità rumena che questa notte è stata travolta e uccisa da un’auto pirata nei pressi di Calvagese della Riviera (Brescia). La donna era madre di quattro figli e moglie di un agente della Polizia Locale di Vallio Terme.

Immagine di repertorio

Si chiamava Diana Siminescu la donna di 42 anni (classe 1983) di nazionalità rumena che questa notte, venerdì 8 agosto, è stata travolta e uccisa da un'auto pirata nei pressi di Calvagese della Riviera, un comune in provincia di Brescia. A causa dell'impatto il corpo della donna è stato scaraventato in un fosso a bordo carreggiata. La donna era madre di quattro figli e moglie di un agente della Polizia Locale di Vallio Terme.

Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, Siminescu sarebbe stata investita da un'auto pirata in via Marconi Guglielmo a Calvagese della Riviera. La vittima stava camminando sul bordo della carreggiata quando intorno all'1:00 di notte un'auto l'avrebbe urtata, scaraventandola in un fossato. Il guidatore non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito subito dopo il fatto. L'allarme è stato lanciato poco dopo da un'automobilista di passaggio che ha notato il corpo della 42enne in un fosso a bordo strada.

Sul posto sono quindi intervenuti gli operatori sanitari del 118 inviati dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia a bordo di un'ambulanza e di un'automedica in codice rosso. Insieme a loro, sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Brescia e la polizia stradale che ha avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Stando a quanti riferito a Fanpage.it, sarebbero già stati acquisiti i video delle telecamere di sorveglianza della zona per identificare il guidatore in fuga, anche attraverso il lettore targhe.