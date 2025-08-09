Donna travolta e uccisa da un’auto, identificata l’automobilista in fuga: è una 24enne

È stata identificata l’automobilista che alle prime ore di venerdì 8 agosto ha travolto e ucciso Diana Siminescu mentre camminava sul ciglio della strada nei pressi di Calvagese della Riviera (Brescia). È una ragazza di 24 anni della zona.

È una 24enne della zona l'automobilista che la scorsa notte, a cavallo tra giovedì 7 e venerdì 8 agosto, ha travolto e ucciso la 42enne Diana Siminescu mentre camminava sul ciglio della strada nei pressi di Calvagese della Riviera, un comune in provincia di Brescia. La ragazza, che non si è fermata a prestare soccorso, è stata identificata dalle forze dell'ordine grazie all'analisi delle telecamere della zona.

L'incidente si sarebbe verificato intorno all'1:00 di ieri notte. Quando Siminescu – madre di quattro figli e moglie di un agente della Polizia Locale di Vallio Terme – è stata investita da un'auto pirata in via Marconi Guglielmo a Calvagese. La 42enne stava camminando sul bordo della carreggiata quando un'auto l'avrebbe urtata, gettandola in un fosso. La 24enne alla guida dell'auto non si è fermata a prestare soccorso, ma ha continuato la propria corsa. L'allarme, infatti, è stato lanciato poco dopo da un'automobilista di passaggio che ha notato il corpo della 42enne a bordo strada.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 inviati dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia a bordo di un'ambulanza e di un'automedica in codice rosso. Insieme a loro, anche i vigili del fuoco di Brescia e la polizia stradale che ha avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Per farlo, sono stati acquisiti i video delle telecamere di sorveglianza della zona dai quali è stato possibile identificare la 24enne in fuga attraverso la lettura della targa dell'auto e l'analisi di alcuni resti del veicolo sul luogo dell'incidente.