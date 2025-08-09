milano
video suggerito
video suggerito

Donna travolta e uccisa da un’auto, identificata l’automobilista in fuga: è una 24enne

È stata identificata l’automobilista che alle prime ore di venerdì 8 agosto ha travolto e ucciso Diana Siminescu mentre camminava sul ciglio della strada nei pressi di Calvagese della Riviera (Brescia). È una ragazza di 24 anni della zona.
Fai rumore con noi. Diventa sostenitore
A cura di Giulia Ghirardi
2 CONDIVISIONI
Immagine

È una 24enne della zona l'automobilista che la scorsa notte, a cavallo tra giovedì 7 e venerdì 8 agosto, ha travolto e ucciso la 42enne Diana Siminescu mentre camminava sul ciglio della strada nei pressi di Calvagese della Riviera, un comune in provincia di Brescia. La ragazza, che non si è fermata a prestare soccorso, è stata identificata dalle forze dell'ordine grazie all'analisi delle telecamere della zona.

L'incidente si sarebbe verificato intorno all'1:00 di ieri notte. Quando Siminescu – madre di quattro figli e moglie di un agente della Polizia Locale di Vallio Terme – è stata investita da un'auto pirata in via Marconi Guglielmo a Calvagese. La 42enne stava camminando sul bordo della carreggiata quando un'auto l'avrebbe urtata, gettandola in un fosso. La 24enne alla guida dell'auto non si è fermata a prestare soccorso, ma ha continuato la propria corsa. L'allarme, infatti, è stato lanciato poco dopo da un'automobilista di passaggio che ha notato il corpo della 42enne a bordo strada.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 inviati dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia a bordo di un'ambulanza e di un'automedica in codice rosso. Insieme a loro, anche i vigili del fuoco di Brescia e la polizia stradale che ha avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Per farlo, sono stati acquisiti i video delle telecamere di sorveglianza della zona dai quali è stato possibile identificare la 24enne in fuga attraverso la lettura della targa dell'auto e l'analisi di alcuni resti del veicolo sul luogo dell'incidente.

Attualità
Brescia
Cronaca
2 CONDIVISIONI
Immagine
A che punto sono le indagini sul crollo dell’insegna di Generali a Milano: cosa sappiamo
Si analizza la documentazione inviata da Generali: indagini in corso
Rimossa l'insegna Generali a Milano: era crollata lo scorso 30 giugno
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views