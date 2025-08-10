Investe una donna e poi scappa, 24enne rintracciata dopo giorni: il padre aveva portato l’auto a riparare

Il padre della ragazza di 24 anni, indagata per aver travolto e ucciso con l’auto Diana Siminescu, aveva portato l’automobile a riparare da un carrozziere dopo l’incidente. Era ignaro di quanto accaduto la sera precedente. Il carrozziere però, appena sentito della morte di Siminescu, ha avvisato le forze dell’ordine.

Il padre della ragazza di 24 anni, indagata per aver investito Diana Siminescu provocandone la morte, aveva portato l'automobile della figlia, un'Audi nera, a riparare il giorno successivo all'incidente. L'uomo però, è bene precisarlo, era ignaro di quanto accaduto la sera precedente. Non era infatti a conoscenza dell'investimento. Notando i danni e stando alle spiegazioni della figlia, la quale continua a raccontare che pensava di aver colpito un sasso, è andato dal carrozziere a far riparare il paraurti.

È stato proprio il carrozziere, dopo che ha sentito del caso, ad avvisare le forze dell'ordine chiedendo che venissero fatte opportune verifiche. E infatti gli agenti hanno controllato che l'auto fosse la stessa e, una volta avuta la conferma, si sono recati dalla giovane.

"Non mi sono accorta di nulla. Stavo rientrando a casa dal ristorante in cui lavoro. Pensavo di aver preso un sasso. Mi sono fermata poco distante", ha riferito la 24enne alla polizia stradale. La giovane infatti non si è fermata sul luogo dell'incidente, ma è andata via. Gli agenti della polizia stradale sono riusciti a rintracciarla dopo diversi giorni. L'impatto, avvenuto tra giovedì e venerdì a Carzago, ha però causato la morte di Diana Siminescu, madre di 4 figli. La donna stava rientrando a casa dopo aver trascorso una serata con alcuni amici.

Non è ancora chiaro perché si trovasse su quella strada pericolosa senza luci e marciapiedi. Il suo corpo è stato trovato all'1.30 su segnalazione di un'automobilista. Purtroppo quando i medici sono arrivati, la donna era morta. L'incidente sarebbe avvenuto almeno un'ora e mezza prima. La conducente dell'auto è al momento solo indagata.