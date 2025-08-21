Donna muore cadendo dal monopattino a Verolavecchia: trovata senza vita in un fossato

Oggi a Verolavecchia (Brescia) una 63enne è stata trovata senza vita in un fossato, vicino al suo monopattino. I Carabinieri ritengono che la donna abbia perso il controllo del mezzo e sia caduta in autonomia.

Immagine di repertorio

Oggi a Verolavecchia, in provincia di Brescia, una donna di 63 anni è stata trovata morta in un fosso sul ciglio della strada, vicino a un monopattino. Non è chiaro che cosa sia avvenuto e in particolare se la donna sia caduta dal mezzo dopo essersi sentita male, per distrazione o a causa di un incidente che potrebbe aver coinvolto terze persone. Per il momento i carabinieri, che si sono occupati del caso, escluderebbero che la donna sia stata investita e ritengono invece più probabile una caduta autonoma.

La donna è stata trovata nel primo pomeriggio di oggi, poco prima delle 14:00. Era in un canale che corre parallelo a via Trento: stava probabilmente procedendo verso Verolanuova sul suo monopattino quando ha perso il controllo del mezzo ed è uscita di strada cadendo nel fosso.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori del 118, arrivati con un'auto medica e un'ambulanza, non hanno potuto fare altro che dichiarare la morte della 63enne.

Sul posto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco di Brescia e i Carabinieri di Verolanuova, che hanno effettuato tutti i controlli del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. A causa dell'assenza di segni di investimento, i militari ritengono che si sia trattato di un incidente che non ha coinvolto altri veicoli, ma per esserne sicuri svolgeranno gli accertamenti del caso.