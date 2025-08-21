milano
video suggerito
video suggerito

Donna muore cadendo dal monopattino a Verolavecchia: trovata senza vita in un fossato

Oggi a Verolavecchia (Brescia) una 63enne è stata trovata senza vita in un fossato, vicino al suo monopattino. I Carabinieri ritengono che la donna abbia perso il controllo del mezzo e sia caduta in autonomia.
Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi
A cura di Alice De Luca
0 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Oggi a Verolavecchia, in provincia di Brescia, una donna di 63 anni è stata trovata morta in un fosso sul ciglio della strada, vicino a un monopattino. Non è chiaro che cosa sia avvenuto e in particolare se la donna sia caduta dal mezzo dopo essersi sentita male, per distrazione o a causa di un incidente che potrebbe aver coinvolto terze persone. Per il momento i carabinieri, che si sono occupati del caso, escluderebbero che la donna sia stata investita e ritengono invece più probabile una caduta autonoma.

La donna è stata trovata nel primo pomeriggio di oggi, poco prima delle 14:00. Era in un canale che corre parallelo a via Trento: stava probabilmente procedendo verso Verolanuova sul suo monopattino quando ha perso il controllo del mezzo ed è uscita di strada cadendo nel fosso.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori del 118, arrivati con un'auto medica e un'ambulanza, non hanno potuto fare altro che dichiarare la morte della 63enne.

Leggi anche
Donna travolta e uccisa da un'auto, identificata l'automobilista in fuga: è una 24enne

Sul posto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco di Brescia e i Carabinieri di Verolanuova, che hanno effettuato tutti i controlli del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. A causa dell'assenza di segni di investimento, i militari ritengono che si sia trattato di un incidente che non ha coinvolto altri veicoli, ma per esserne sicuri svolgeranno gli accertamenti del caso.

Attualità
Brescia
Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Sgomberato il Leoncavallo, sostenitori in presidio. Piantedosi: “Tolleranza zero”
Leoncavallo sgomberato, governo esulta ma non spiega perché non libera l'edificio occupato da Casapound
Il sindaco Sala: "Non ero stato avvisato dello sgombero, nessun cenno neanche alla riunione di ieri"
L'avvocato Mazzali: "Dobbiamo capire se lo sgombero è legittimo"
Le Mamme Antifasciste: “A Milano non c'è più spazio per proporre alternative”
Oggi Salvini parla di "decenni di illegalità tollerata". Ma nel '94: "Il Leonka era il mio ritrovo"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views