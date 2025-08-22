milano
video suggerito
video suggerito

Chi era Tatiana Kucherenko, annegata in un canale dopo essere caduta da un monopattino a Verolavecchia

Si chiamava Tatiana Kucherenkola 63enne che ieri è stata trovata morta in un fossato vicino a Brescia con affianco il suo monopattino. Abitava a Verolanuova, dove lavorava come care giver. I Carabinieri ritengono che la donna abbia perso il controllo del mezzo per motivi ancora da accertare e sia annegata nell’acqua della roggia.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Alice De Luca
0 CONDIVISIONI
Tatiana Kucherenko (Foto: Facebook)
Tatiana Kucherenko (Foto: Facebook)

Si chiamava Tatiana Kucherenko e aveva 63 anni la donna che ieri pomeriggio è stata trovata morta in un canale tra Verolavecchia e Verolanuova, in provincia di Brescia. Lavorava proprio a Verolanuova come care giver. Accanto al corpo c'era un monopattino: secondo le autorità, la donna sarebbe caduta autonomamente nel fosso mentre stava percorrendo in monopattino via Trento e sarebbe poi annegata nell'acqua della roggia.

L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 21 agosto. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, pare che la donna abbia perso il controllo del mezzo e sia precipitata nel fossato, annegando nell'acqua. Non è chiaro per quale motivo la 63enne sia caduta, se per un malore accidentale o per colpa di un intervento di terzi. L'assenza di segni di investimento farebbe pensare, però, a una caduta in autonomia. Secondo le prime ipotesi, la 63enne era già priva di sensi al momento dell’impatto: per questo motivo anche pochi centimetri d’acqua sarebbero bastati a farla annegare.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori del 118, arrivati con un'auto medica e un'ambulanza, non hanno potuto fare altro che dichiarare la morte della 63enne. Sul posto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco di Brescia e i Carabinieri di Verolanuova, che hanno effettuato tutti i controlli del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Attualità
Brescia
Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Inchiesta urbanistica
a Milano
Revocati gli arresti di Manfredi Catella: torna libero il "re del mattone" di Milano
Lorenzo Pacini (Pd): “Chat private fra Comune e costruttori? Inaccettabili, ora basta con il modello Milano"
Il ricorso del "re del mattone" Manfredi Catella contro i domiciliari: "Non ci fu corruzione"
Giuseppe Marinoni si dimette anche dalla Commissione paesaggistica della regione
"Sbloccateci questi progetti pls, caffè quando vuoi": nella chat le pressioni di Catella sul Comune
Caso Pirellino, la chat che inchioda l'ex assessore Tancredi: “Sono andato al di là del mio ruolo"
"Mi confermi assessore?": Catella era considerato il vero sindaco di Milano da Tancredi
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views