Cammina lungo una strada senza marciapiede e viene travolta da una ruspa: morta una donna

Una 77enne è stata travolta e uccisa da una ruspa a Cogliate (Monza). La donna stava camminando lungo una strada priva di marciapiede quando è stata investita. L’uomo alla guida è stato soccorso perché sotto shock.
A cura di Enrico Spaccini
Una 77enne è deceduta nella serata di oggi, mercoledì 10 settembre, dopo essere rimasta coinvolta di un incidente stradale a Cogliate (in provincia di Monza e della Brianza). L'anziana sarebbe stata travolta da una macchina escavatrice mentre camminava a bordo strada in un punto privo di marciapiedi. Il 58enne che guidava il mezzo pesante non si sarebbe accorto della sua presenza ed è stato trasportato in ospedale in stato di shock. Su quanto accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Desio.

L'incidente si è verificato intorno alle 18:30 del 10 settembre nel territorio comunale di Cogliate. Stando a quanto emerso finora, la 77enne stava camminando lungo la carreggiata di via Piave sul lato destro della strada, su un tratto privo di marciapiede. Ad un certo punto, nella sua stessa direzione è sopraggiunta una macchina escavatrice in uscita da un cantiere. Appena dopo una rotatoria, alle porte del centro storico cittadino, il mezzo pesante ha travolto la 77enne procurandole traumi gravissimi.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto con la massima urgenza un’ambulanza e l'auto medica. I sanitari hanno provato a rianimare la 77enne e l'hanno poi trasportata in codice rosso in ospedale. Poco dopo il suo arrivo in pronto soccorso, però, i medici hanno dovuto constatarne il decesso.

Sul luogo dell'incidente sono intervenute anche le pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Desio insieme agli agenti della polizia locale di Cogliate. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di emergenza e per permettere alle forze dell'ordine di eseguire i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell'incidente. Il 58enne che guidava l'escavatrice è stato soccorso dai sanitari perché avrebbe accusato un malore ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

