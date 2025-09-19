Donna anziana travolta e uccisa da un’auto a Cremona, la conducente in ospedale: sono in corso approfondimenti

Questa mattina a Cremona un’85enne è stata travolta e uccisa da un’auto. Alla guida della macchina c’era una donna che è stata portata in ospedale in codice verde. Le Forze dell’Ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Questa mattina una donna di 85 anni è stata investita e uccisa da un'auto a Cremona. Alla guida della macchina c'era una donna di età non nota che invece sembra essere uscita dall'incidente illesa, ma è stata comunque trasportata in codice verde al pronto soccorso.

L'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, venerdì 19 settembre, poco prima delle 11:00. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, l'85enne stava camminando in via Buoso da Dovara, a Cremona, quando all'altezza del civico numero 8, per motivi ancora da chiarire, è stata investita da un'auto guidata da una donna. Lo schianto è stato molto violento e l'anziana è stata sbalzata per diversi metri a seguito dell'impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori del 118, arrivati con un'auto medica e un'ambulanza, hanno prestato una prima assistenza alla donna, che però era morta sul colpo. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima.

Anche la donna alla guida dell'auto, della quale per il momento non sono note le generalità, è stata portata all'ospedale di Cremona in codice verde. Apparentemente la donna era comunque illesa. Sul posto dell'incidente sono intervenute anche le forze dell'ordine, che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell'accaduto e fare luce sulle responsabilità delle persone coinvolte.