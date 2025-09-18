Un’auto travolge una passante che cammina a bordo strada a Tradate: morta una donna

Una donna di 79 anni è stata investita da un’auto nei pressi di Tradate (Varese). Dopo essere stata trasportata in codice rosso in ospedale, la 79enne è deceduta a causa delle gravi ferite riportate poco dopo il ricovero.

Foto di repertorio

Nel corso della serata di ieri, mercoledì 17 settembre, una donna di 79 anni è stata investita da un'auto nei pressi di Tradate, un comune in provincia di Varese. Dopo essere stata trasportata in codice rosso in ospedale, la 79enne è deceduta a causa delle gravi ferite riportate.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 20:00 di ieri pomeriggio. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 19:38 a bordo di un'ambulanza, un'automedica e un elisoccorso in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri di Saronno e i vigili del fuoco di Varese.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'incidente si sarebbe verificato mentre la donna stava camminando intorno a via Castelnuovo, nel cuore del Parco Pineta, quando è stata investita da un'auto condotta da una donna di 31 anni. Una volta giunti sul posto e aver constatato le gravi condizioni della donna, gli operatori sanitari del 118 avrebbero deciso di trasportarla immediatamente in ambulanza all'ospedale di Tradate dove però la 79enne è deceduta poco dopo il ricovero a causa della gravi lesioni riportate.

Al momento, le forze dell'ordine che sono intervenute sono al lavoro per eseguire tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare la responsabilità di tutte le persone coinvolte.