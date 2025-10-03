Il marito la travolge mentre parcheggia l’auto in retromarcia nel Lecchese: è gravissima

Nel pomeriggio del 2 ottobre a Rogeno (Lecco) un uomo ha investito sua moglie mentre parcheggiava l’auto in retromarcia. La donna, trasportata in ospedale con la massima urgenza, è in pericolo di vita.

(foto di repertorio)

Una 84enne è ricoverata da ieri pomeriggio, giovedì 2 ottobre, in condizioni gravissime all'ospedale Circolo di Varese in seguito a un incidente stradale avvenuto a Rogeno (in provincia di Lecco). Stando a quanto ricostruito finora, l'anziana è stata investita dall'auto guidata dal marito, il quale stava cercando di parcheggiare in retromarcia. L'uomo non si sarebbe accorto della presenza della moglie, travolgendola. L'84enne ha riportato traumi gravi ed è ancora in pericolo di vita.

L'incidente si è verificato intorno alle 17 del 2 ottobre a Rogeno, dove la coppia residente a Costa Masnaga era arrivata per una commissione. Alla guida della vettura c'era il marito, il quale era impegnato in una manovra in retromarcia per parcheggiare il veicolo. L'uomo, però, non si sarebbe accorto del fatto che la moglie, che aveva già abbandonato l'abitacolo, si trovava proprio dietro l'auto e l'ha travolta.

Alcuni testimoni hanno assistito a quanto accaduto e hanno subito allertato i soccorsi. Due squadre dei vigili del fuoco hanno liberato l'anziana e l'hanno affidata ai sanitari della Croce Rossa di Montorfano, intervenuti insieme al personale infermieristico da Erba e l'equipe medica dell’elisoccorso decollato da Como. Le condizioni dell'84enne sono apparse subito critiche: aveva riportato traumi importanti al torace, all'addome e al bacino.

Una volta stabilizzata, la donna è stata trasportata con l'elicottero in codice rosso all'ospedale di Varese dove si trova ancora ricoverata in prognosi riservata. Le sue condizioni sarebbero stabili, ma ancora gravi. Gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente sono stati affidati ai carabinieri della Compagnia di Merate.