Auto e moto si schiantato frontalmente a Binago e finiscono contro un palo: morto un 61enne, grave la moglie

Una moto e un’auto si sono scontrate frontalmente a Binago (Como) nel pomeriggio del 18 ottobre. Il 61enne che conduceva la due ruote è deceduto, mentre la moglie che sedeva dietro di lui è rimasta gravemente ferita.

Lo schianto a Binago (foto da vigili del fuoco)

Un 61enne è deceduto nel pomeriggio di ieri, sabato 18 ottobre, in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo via Como a Binago (in provincia di Como). Stando a una prima ricostruzione, l'uomo stava viaggiando in moto insieme a sua moglie quando, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, si sarebbero schiantati frontalmente con un'auto che procedeva in direzione opposta. I due mezzi hanno, poi, terminato la loro corsa contro un cartello stradale. Il 61enne è stato trasportato all'ospedale di Circolo di Varese con la massima urgenza, ma una volta arrivato in pronto soccorso i medici hanno dovuto constatare il suo decesso. La moglie 59enne che viaggiava con lui è, invece, ricoverata in prognosi riservata e non sarebbe in pericolo di vita. Ferita, meno gravemente, anche la donna di 51 anni che guidava l'auto.

Lo schianto si è verificato poco dopo le 14 del 18 ottobre lungo il tratto della Statale Briantea 342 Como-Bergamo che prende il nome di via Como. I carabinieri della Stazione di Gaggino Faloppio si sono occupati dei rilievi e spetterà a loro risalire a eventuali responsabilità. L'incidente ha coinvolto una Peugeot 206, con al volante una donna di 51 anni di Varese, e una motocicletta Honda Cbr, condotta dal 61enne residente ad Albiolo e con la moglie 59enne seduta dietro di lui.

