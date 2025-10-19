milano
video suggerito
video suggerito

Auto e moto si schiantato frontalmente a Binago e finiscono contro un palo: morto un 61enne, grave la moglie

Una moto e un’auto si sono scontrate frontalmente a Binago (Como) nel pomeriggio del 18 ottobre. Il 61enne che conduceva la due ruote è deceduto, mentre la moglie che sedeva dietro di lui è rimasta gravemente ferita.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Enrico Spaccini
36 CONDIVISIONI
Lo schianto a Binago (foto da vigili del fuoco)
Lo schianto a Binago (foto da vigili del fuoco)

Un 61enne è deceduto nel pomeriggio di ieri, sabato 18 ottobre, in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo via Como a Binago (in provincia di Como). Stando a una prima ricostruzione, l'uomo stava viaggiando in moto insieme a sua moglie quando, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, si sarebbero schiantati frontalmente con un'auto che procedeva in direzione opposta. I due mezzi hanno, poi, terminato la loro corsa contro un cartello stradale. Il 61enne è stato trasportato all'ospedale di Circolo di Varese con la massima urgenza, ma una volta arrivato in pronto soccorso i medici hanno dovuto constatare il suo decesso. La moglie 59enne che viaggiava con lui è, invece, ricoverata in prognosi riservata e non sarebbe in pericolo di vita. Ferita, meno gravemente, anche la donna di 51 anni che guidava l'auto.

Lo schianto si è verificato poco dopo le 14 del 18 ottobre lungo il tratto della Statale Briantea 342 Como-Bergamo che prende il nome di via Como. I carabinieri della Stazione di Gaggino Faloppio si sono occupati dei rilievi e spetterà a loro risalire a eventuali responsabilità. L'incidente ha coinvolto una Peugeot 206, con al volante una donna di 51 anni di Varese, e una motocicletta Honda Cbr, condotta dal 61enne residente ad Albiolo e con la moglie 59enne seduta dietro di lui.

Ad un certo punto, per cause ancora non note, i due mezzi si sono scontrati frontalmente e sono finiti per impattare contro un cartello stradale. A riportare le conseguenze più gravi è stato proprio il 61enne: i sanitari lo hanno trasportato con la massima urgenza in elicottero all'ospedale di Circolo di Varese, dove però è stato constatato il suo decesso. La moglie, invece, è stata soccorsa in codice giallo e non sarebbe in pericolo di vita. L'automobilista 51enne è stata trasportata all'ospedale Sant'Anna di Como per alcune lesioni e perché in stato di shock.

Attualità
Como
Cronaca
36 CONDIVISIONI
Immagine
femminicidio
Pamela genini
Il referto di Pamela Genini dopo l'aggressione del 2024: "Crede che Gianluca Soncin sia capace di ammazzarla"
L'amica: "Mi ha chiamata un anno fa dicendo che l'aveva presa a pugni"
L'ex fidanzato: "Soncin le faceva usare droghe per avere rapporti sessuali, voleva un figlio"
"Uccisa con più di 30 coltellate, 3 i fendenti letali": i primi esiti dell’autopsia
Femminicidio Pamela Genini, il patrigno: “È morta per proteggere la famiglia”
Pamela Genini disse di essere stata aggredita da Soncin, ma nessuno fece segnalazioni
L'ex fidanzato di Pamela Genini: "Gianluca Soncin girava armato". Sequestrate 15 armi da casa sua
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views