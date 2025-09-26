Ragazzo di 27 anni si schianta frontalmente con lo scooter contro un’auto nel Pavese: è morto

Un 27enne si è schiantato con lo scooter contro un’auto tra Voghera e Torrazza Coste (Pavia). Il ragazzo è stato trascinato per un centinaio di metri ed è deceduto a causa delle ferite riportate.

Incidente in moto (Immagine di repertorio)

Un 27enne è deceduto questa mattina, venerdì 26 settembre, in seguito a un incidente stradale lungo la strada provinciale che collega Voghera a Torrazza Coste (in provincia di Pavia). I carabinieri sono ancora al lavoro per accertare la dinamica dello schianto, ma stando a quanto emerso finora sembrerebbe che il giovane si sia scontrato frontalmente con lo scooter contro una Bmw. Nell'impatto il 27enne è stato trascinato per decine di metri, riportato ferite gravissime. I sanitari lo hanno trasportato con la massima urgenza al Policlinico San Matteo di Pavia, ma una volta arrivato in pronto soccorso i medici hanno dovuto constatare il suo decesso.

L'incidente si è verificato qualche minuto prima delle 7 del 26 settembre, tra Torrazza Coste e Voghera. Il 27enne stava viaggiando a bordo di uno scooter quando, per ragioni ancora in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con una Bmw X3 che proveniva dalla zona delle Sorelle Ramonda ed era diretta verso Voghera. L'impatto è stato violento: il due ruote ne è uscito distrutto, mentre il ragazzo è stato trascinato dall'auto per un centinaio di metri.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto con la massima urgenza un'auto medica e un'ambulanza. I sanitari hanno trasportato il 27enne in codice rosso al Policlinico San Matteo di Pavia, dove i medici hanno dovuto constatare il suo decesso. Le ferite che ha riportato nell'incidente si sono rivelate troppo gravi.

Leggi anche Chi era Roberto Viale, il 60enne di Ospedaletto Lodigiano morto in un incidente con la sua moto nel Piacentino

La provinciale Torrazza-Voghera è rimasta chiusa al traffico per consentire l'intervento dei soccorsi e i rilievi delle forze dell'ordine. La ricostruzione della dinamica dello schianto è stata affidata ai carabinieri della Compagnia di Voghera.