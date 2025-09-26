Ragazzo di 27 anni si schianta frontalmente con lo scooter contro un’auto nel Pavese: è morto
Un 27enne è deceduto questa mattina, venerdì 26 settembre, in seguito a un incidente stradale lungo la strada provinciale che collega Voghera a Torrazza Coste (in provincia di Pavia). I carabinieri sono ancora al lavoro per accertare la dinamica dello schianto, ma stando a quanto emerso finora sembrerebbe che il giovane si sia scontrato frontalmente con lo scooter contro una Bmw. Nell'impatto il 27enne è stato trascinato per decine di metri, riportato ferite gravissime. I sanitari lo hanno trasportato con la massima urgenza al Policlinico San Matteo di Pavia, ma una volta arrivato in pronto soccorso i medici hanno dovuto constatare il suo decesso.
L'incidente si è verificato qualche minuto prima delle 7 del 26 settembre, tra Torrazza Coste e Voghera. Il 27enne stava viaggiando a bordo di uno scooter quando, per ragioni ancora in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con una Bmw X3 che proveniva dalla zona delle Sorelle Ramonda ed era diretta verso Voghera. L'impatto è stato violento: il due ruote ne è uscito distrutto, mentre il ragazzo è stato trascinato dall'auto per un centinaio di metri.
La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto con la massima urgenza un'auto medica e un'ambulanza. I sanitari hanno trasportato il 27enne in codice rosso al Policlinico San Matteo di Pavia, dove i medici hanno dovuto constatare il suo decesso. Le ferite che ha riportato nell'incidente si sono rivelate troppo gravi.
La provinciale Torrazza-Voghera è rimasta chiusa al traffico per consentire l'intervento dei soccorsi e i rilievi delle forze dell'ordine. La ricostruzione della dinamica dello schianto è stata affidata ai carabinieri della Compagnia di Voghera.