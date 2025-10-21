Viene tamponato da un tir sulla A21 e si schianta con un camion fermo: morto 48enne, feriti gli altri conducenti

Un furgone è stato tamponato da un tir ed è finito contro un altro mezzo pesante nelle prime ore del 21 ottobre lungo l’autostrada A21 nel territorio di Stradella (Pavia). Il 48enne alla guida è deceduto, mentre gli altri due conducenti sono stati trasportati in ospedale.

Incidente tra camion (foto di repertorio)

Un 48enne è morto questa mattina, martedì 21 ottobre, in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo l'autostrada Torino-Brescia A21, nel territorio comunale di Stradella (in provincia di Pavia). Stando a quanto emerso dai primi rilievi, l'uomo stava guidando un furgone quando, per cause ancora in fase di accertamento, sarebbe stato tamponato da un tir. L'impatto gli avrebbe fatto perdere il controllo del veicolo, così il 48enne ha terminato la corsa contro un altro mezzo pesante che era fermo in una piazzola di sosta. I sanitari intervenuti sul posto hanno dovuto constatare il decesso del 48enne e trasportare in ospedale, in codice giallo, gli altri due conducenti. Il tratto compreso tra Broni (Pavia) e Castel San Giovanni (Piacenza) è rimasto chiuso al traffico fino a mezzogiorno.

Come riportato dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), l'incidente si è verificato poco dopo le 5 del 21 ottobre a Stradella, lungo l'A21. La polizia stradale, intervenuta per i rilievi, è ancora al lavoro per accertare la dinamica di quanto accaduto. In base a quanto emerso finora, il 48enne deceduto era residente a Marostica (in provincia di Vicenza) e si trovava alla guida del furgone che prima è stato tamponato da un camion e poi è finito contro un mezzo pesante parcheggiato in una piazzola di sosta.

Gli altri due conducenti, entrambi di 59 anni, avrebbero riportato ferite non gravi e sono stati trasportati in codice giallo uno all'ospedale di Voghera e l'altro al Policlinico San Matteo di Pavia per alcuni accertamenti. Per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli incidentati da parte dei vigili del fuoco, il tratto compreso tra Broni e Castel San Giovanni è rimasto chiuso per diverse ore. Si sono generate code fino a 13 chilometri e la viabilità è stata ripristinata solo intorno a mezzogiorno.