Si schianta con il furgone contro un guardrail sull’A4, morto un uomo: ferito un 31enne

Questa sera, venerdì 24 ottobre, un uomo di 57 anni è morto in seguito a uno schianto avvenuto lungo il tratto bergamasco dell’autostrada A4. Ferito un 31enne. Sul posto la polizia stradale per i rilievi e i vigili del fuoco.

Un uomo di 57 anni ha perso la vita questa sera, venerdì 24 ottobre, in uno schianto avvenuto lungo il tratto bergamasco dell'autostrada A4. Sul posto la polizia stradale per i rilievi, oltre ai vigili del fuoco.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 18:00 di oggi. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 18:20 a bordo di un'ambulanza e di un'automedica in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri di Bergamo, l'Ats (Agenzie di Tutela della Salute) di Novate.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'incidente si sarebbe verificato nel tratto autostradale compreso tra Seriate e Grumello del Monte, in direzione Bergamo. L'uomo viaggiava su un furgone che si è schiantato contro un guardrail per cause ancora in corso di accertamento. Una volta giunti sul posto e constatate le gravi condizioni dell'uomo, gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 57enne. Ferito anche un altro uomo di 31 anni.

Al momento, le forze dell'ordine che sono intervenute sono al lavoro per eseguire tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e così accertare tutte le responsabilità del caso. Disagi e code di circa 5 chilometri sul tratto autostradale interessato.