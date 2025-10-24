milano
video suggerito
video suggerito

Si schianta con il furgone contro un guardrail sull’A4, morto un uomo: ferito un 31enne

Questa sera, venerdì 24 ottobre, un uomo di 57 anni è morto in seguito a uno schianto avvenuto lungo il tratto bergamasco dell’autostrada A4. Ferito un 31enne. Sul posto la polizia stradale per i rilievi e i vigili del fuoco.
Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora
A cura di Giulia Ghirardi
0 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Un uomo di 57 anni ha perso la vita questa sera, venerdì 24 ottobre, in uno schianto avvenuto lungo il tratto bergamasco dell'autostrada A4. Sul posto la polizia stradale per i rilievi, oltre ai vigili del fuoco.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 18:00 di oggi. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 18:20 a bordo di un'ambulanza e di un'automedica in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri di Bergamo, l'Ats (Agenzie di Tutela della Salute) di Novate.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'incidente si sarebbe verificato nel tratto autostradale compreso tra Seriate e Grumello del Monte, in direzione Bergamo. L'uomo viaggiava su un furgone che si è schiantato contro un guardrail per cause ancora in corso di accertamento. Una volta giunti sul posto e constatate le gravi condizioni dell'uomo, gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 57enne. Ferito anche un altro uomo di 31 anni.

Leggi anche
Viene tamponato da un tir sulla A21 e si schianta con un camion fermo: morto 48enne, feriti gli altri conducenti

Al momento, le forze dell'ordine che sono intervenute sono al lavoro per eseguire tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e così accertare tutte le responsabilità del caso. Disagi e code di circa 5 chilometri sul tratto autostradale interessato.

Attualità
Cronaca
Incidenti stradali
0 CONDIVISIONI
Immagine
Luigi Morcaldi resta in carcere, la gip: “Ha ucciso Luciana Ronchi in modo cruento, sprezzante di farlo in pubblico"
Ha lottato a mani nude per difendersi dalle 14 coltellate: la dinamica del femminicidio
Il video dell’agguato di Morcaldi all’ex moglie
Luigi Morcaldi confessa il femminicidio: “Volevo solo spaventarla con violenza”
Nell'auto di Luigi Morcaldi trovata una lettera dal titolo "La torta avvelenata"
Chi è Luigi Morcaldi, arrestato per omicidio: "Ora datemi l'ergastolo"
Chi era Luciana Ronchi, la donna accoltellata in strada dall’ex marito Luigi Morcaldi a Bruzzano
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views