Incidente nel Milanese, morto un uomo: in ospedale un bambino e la madre che viaggiavano sull’altra auto
Domenica drammatica sulle strade della Lombardia, dove in poche ore si sono concentrati ben due incidenti stradali con conseguenze mortali. Nel pomeriggio di oggi, 9 novembre, due autovetture si sono infatti scontrate frontalmente sulla provinciale SP128 all'altezza del comune di Ossona (Milano): un uomo è morto nello schianto, mentre un'altra persona è ferita e si trova ora ricoverata ora in ospedale.
Feriti anche un bambino piccolo e la madre
La dinamica è ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri di Magenta, giunti immediatamente sul posto insieme ai sanitari del 118, all'eliosoccorso dell'ospedale di Como e a diverse squadre dei vigili del fuoco di Milano.
Secondo quanto emerso al momento a scontrarsi frontalmente sarebbero state due automobili, un suv e una station wagon. Su una di queste viaggiava una famiglia con due adulti e tre bambini dai 4 ai 10 anni, mentre sull'altra un uomo solo al volante: sarebbe quest'ultimo ad aver perso il controllo della propria vettura, invadendo la corsia opposta e morendo sul colpo dopo l'impatto con l'altra vettura.
Feriti anche alcuni membri della famiglia all'interno della station wagon. Uno dei bambini, soccorso in codice giallo, è stato infatti trasportato all’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo. La madre del piccolo, anche lei in codice giallo, è stata accompagnata invece all’ospedale San Gerardo di Monza. I due non dovrebbero essere in pericolo di vita.
L'incidente sulla tangenziale di Bergamo
Una notizia che arriva a poche ore di distanza dall'incidente verificatosi sulla tangenziale sud di Bergamo, all'altezza di Stezzano. Qui a perdere la vita sono state tre persone: il 62enne Oscar Angioletti, che intorno alle 8 di stamattina alla guida del suo furgone bianco, e i due amici poco più che ventenni Denis Cannata e Clinton Sala, che secondo quanto ricostruito dai militari avrebbero invaso la corsia di marcia opposta in un punto in cui il sorpasso è espressamente vietato.