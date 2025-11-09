Incidente nel Milanese, morto un uomo: in ospedale un bambino e la madre che viaggiavano sull’altra auto

Un uomo ha perso la vita sulla provinciale SP128 all’altezza del comune di Ossona (Milano) nel pomeriggio di oggi, domenica 9 novembre. Avrebbe perso il controllo della sua auto e invaso la corsia dove viaggiava una famiglia di cinque persone con tre bambini.

Domenica drammatica sulle strade della Lombardia, dove in poche ore si sono concentrati ben due incidenti stradali con conseguenze mortali. Nel pomeriggio di oggi, 9 novembre, due autovetture si sono infatti scontrate frontalmente sulla provinciale SP128 all'altezza del comune di Ossona (Milano): un uomo è morto nello schianto, mentre un'altra persona è ferita e si trova ora ricoverata ora in ospedale.

Feriti anche un bambino piccolo e la madre

La dinamica è ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri di Magenta, giunti immediatamente sul posto insieme ai sanitari del 118, all'eliosoccorso dell'ospedale di Como e a diverse squadre dei vigili del fuoco di Milano.

Secondo quanto emerso al momento a scontrarsi frontalmente sarebbero state due automobili, un suv e una station wagon. Su una di queste viaggiava una famiglia con due adulti e tre bambini dai 4 ai 10 anni, mentre sull'altra un uomo solo al volante: sarebbe quest'ultimo ad aver perso il controllo della propria vettura, invadendo la corsia opposta e morendo sul colpo dopo l'impatto con l'altra vettura.

Feriti anche alcuni membri della famiglia all'interno della station wagon. Uno dei bambini, soccorso in codice giallo, è stato infatti trasportato all’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo. La madre del piccolo, anche lei in codice giallo, è stata accompagnata invece all’ospedale San Gerardo di Monza. I due non dovrebbero essere in pericolo di vita.

L'incidente sulla tangenziale di Bergamo

Una notizia che arriva a poche ore di distanza dall'incidente verificatosi sulla tangenziale sud di Bergamo, all'altezza di Stezzano. Qui a perdere la vita sono state tre persone: il 62enne Oscar Angioletti, che intorno alle 8 di stamattina alla guida del suo furgone bianco, e i due amici poco più che ventenni Denis Cannata e Clinton Sala, che secondo quanto ricostruito dai militari avrebbero invaso la corsia di marcia opposta in un punto in cui il sorpasso è espressamente vietato.