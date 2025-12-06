Schianto frontale tra auto nel Milanese: ferite 4 persone, morto un uomo di 55 anni

Questa notte si è verificato un grave incidente stradale nei pressi di Zibido San Giacomo (Milano). Nel sinistro ha perso la vita un uomo di 55 anni.

Immagine di repertorio

Nel corso di questa notte, a cavallo tra venerdì 5 e sabato 6 dicembre, si è verificato un grave incidente stradale nei pressi di Zibido San Giacomo, un piccolo comune in provincia di Milano. Nel sinistro ha perso la vita un uomo di 55 anni. Ferite 4 donne che sono state portate in ospedale.

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato intorno all'1:00 di questa notte. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 00:34 a bordo di quattro ambulanze e due automediche in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri di Abbiategrasso e i vigili del fuoco di Milano.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'incidente si sarebbe verificato in via dei Giovi a Zibido San Giacomo (Milano) quando – per cause ancora in fase di accertamento – due automobili si sarebbero scontrate frontalmente. Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 non avrebbero potuto far altro che constatare il decesso del 55enne per il quale non c'era più nulla che si potesse fare. Le altre persone coinvolte – 4 donne rispettivamente di 45, 49, 49, 54 anni – sono state trasferite in codice giallo all'Humanitas di Rozzano, al Policlinico di Milano e all'ospedale San Matteo di Pavia.

Al momento, le forze dell'ordine che sono intervenute sono al lavoro per eseguire tutti gli accertamenti necessari a fare chiarezza sulla vicenda e accertare tutte le responsabilità del caso.