milano
video suggerito
video suggerito

Scontro tra auto e furgone nel Varesotto, morta una donna: indagini in corso

Un’auto e un furgone si sono scontrati violentemente sulla superstrada 336 nei pressi di Lonate Pozzolo (Varese). Nello scontro ha perso la vita una donna di 54 anni.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Giulia Ghirardi
0 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Nel corso di ieri pomeriggio, martedì 23 dicembre, si è verificato un grave incidente sulla superstrada 336, nei pressi di Lonate Pozzolo, un comune in provincia di Varese. Nel sinistro, che ha coinvolto un'auto e un furgone, ha perso la vita una donna di 54 anni.

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, lo schianto si sarebbe verificato intorno alle ore 19:00 di ieri pomeriggio. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 18:36 a bordo di un'ambulanza e di un'automedica. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri di Busto Arsizio e i vigili del fuoco di Varese.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificato lungo la superstrada 336 quando – per cause ancora in fase di accertamento – un'auto e un furgone si sarebbero scontrati violentemente. Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 non avrebbero potuto far altro che constatare il decesso della donna di 54 anni, che si trovava alla guida dell'auto, per la quale non c'era più nulla che si potesse fare. Il conducente del furgone, un uomo di 37 anni, è stato, invece, trasportato in ospedale in codice rosso.

Leggi anche
Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il guardrail alla barriera di Gallarate: gravissimo un 42enne

Al momento, le forze dell'ordine che sono intervenute hanno già svolto i primi accertamenti necessari a fare luce sulla vicenda e ricostruire la dinamica dell'incidente così da accertare tutte le responsabilità del caso.

Attualità
Cronaca
Incidenti stradali
0 CONDIVISIONI
Immagine
Ragazzo di 15 anni spogliato e rapinato a Milano, le minacce al padre: “Se non ci dai 100 euro, lo uccidiamo”
Chi sono i 4 giovanissimi che hanno sequestrato e rapinato un 15enne in corso Buenos Aires
I 4 hanno costretto il 15enne a spogliarsi per rubargli il giubbotto, la felpa e le scarpe
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views