Scontro tra auto e furgone nel Varesotto, morta una donna: indagini in corso

Un’auto e un furgone si sono scontrati violentemente sulla superstrada 336 nei pressi di Lonate Pozzolo (Varese). Nello scontro ha perso la vita una donna di 54 anni.

Immagine di repertorio

Nel corso di ieri pomeriggio, martedì 23 dicembre, si è verificato un grave incidente sulla superstrada 336, nei pressi di Lonate Pozzolo, un comune in provincia di Varese. Nel sinistro, che ha coinvolto un'auto e un furgone, ha perso la vita una donna di 54 anni.

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, lo schianto si sarebbe verificato intorno alle ore 19:00 di ieri pomeriggio. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 18:36 a bordo di un'ambulanza e di un'automedica. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri di Busto Arsizio e i vigili del fuoco di Varese.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificato lungo la superstrada 336 quando – per cause ancora in fase di accertamento – un'auto e un furgone si sarebbero scontrati violentemente. Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 non avrebbero potuto far altro che constatare il decesso della donna di 54 anni, che si trovava alla guida dell'auto, per la quale non c'era più nulla che si potesse fare. Il conducente del furgone, un uomo di 37 anni, è stato, invece, trasportato in ospedale in codice rosso.

Al momento, le forze dell'ordine che sono intervenute hanno già svolto i primi accertamenti necessari a fare luce sulla vicenda e ricostruire la dinamica dell'incidente così da accertare tutte le responsabilità del caso.