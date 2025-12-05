milano
Incidente nel Milanese, schianto frontale auto-camion: gravissima una donna di 52 anni

Grave incidente questa mattina sulla Sp30 all’altezza di Vernate (Milano) dopo uno scontro auto-camion. La donna a bordo della vettura, 52 anni, è in condizioni gravissime.
A cura di Francesca Del Boca
Grave incidente alle prime luci dell'alba di questa mattina, venerdì 5 dicembre, sulla Sp30 all'altezza di Vernate (Milano).

Qui, intorno alle 6.40, una macchina e un camion si sono scontrati frontalmente: la donna a bordo della vettura, 52 anni, è stata estratta in condizioni gravissime dall'abitacolo ed è stata trasportata in eliosoccorso in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano, dove si trova ora ricoverata nel reparto di Terapia intensiva. La prognosi è riservata. Illeso, invece, l'uomo al volante del mezzo pesante, che ha ricevuto le prime cure sul posto dal personale del 118.

Restano ancora da approfondire le ragioni dello schianto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Milano, all'opera per liberare la 52enne dalle lamiere. Insieme a loro anche i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso: saranno loro a stabilire l'esatta dinamica dell'incidente, e le eventuali responsabilità.

