Incidente nel Milanese, schianto frontale auto-camion: gravissima una donna di 52 anni

Grave incidente alle prime luci dell'alba di questa mattina, venerdì 5 dicembre, sulla Sp30 all'altezza di Vernate (Milano).

Qui, intorno alle 6.40, una macchina e un camion si sono scontrati frontalmente: la donna a bordo della vettura, 52 anni, è stata estratta in condizioni gravissime dall'abitacolo ed è stata trasportata in eliosoccorso in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano, dove si trova ora ricoverata nel reparto di Terapia intensiva. La prognosi è riservata. Illeso, invece, l'uomo al volante del mezzo pesante, che ha ricevuto le prime cure sul posto dal personale del 118.

Restano ancora da approfondire le ragioni dello schianto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Milano, all'opera per liberare la 52enne dalle lamiere. Insieme a loro anche i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso: saranno loro a stabilire l'esatta dinamica dell'incidente, e le eventuali responsabilità.