Camion investe due donne che attraversano la strada: una rischia di perdere una gamba

L’incidente è avvenuto questo pomeriggio a Garbagnate Milanese. Ad essere investite due donne di 74 e 75 anni. Una, la 74enne, rischia di perdere una gamba.

(immagine di repertorio)

Grave incidente questo pomeriggio a Garbagnate Milanese dove persone sono state investite da un camion lunga la strada strada SP233, all'altezza dell'incrocio con viale 1° maggio. Secondo quanto si apprende, l'incidente si sarebbe verificato poco prima delle 15 di oggi. Dalle prime informazioni due donne di 74 e 74 anni sarebbero state investite mentre attraversavano la strada, entrambe con le bici portate a mano.

Sul posto sono intervenuti immediatamente, in codice rosso, i soccorsi con un'automatica e due ambulanze, inviate da Areu, l'Agenzia di Emergenza e Urgenza della Lombardia. Presenti anche i vigili deo fuoco di Milano e la polizia locale di San Giuliano Milanese.

La donna di 74 anni, la più grave delle due, avrebbe riportato un "trauma da schiacciamento arto inferiore". Rischia infatti di perdere una gamba. È stata quindi trasportata d'urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza. Mentre l'altra donna, la 75enne, sarebbe stata urtata solo di striscio dal camion, e avrebbe riportato quindi un piccolo trauma ad una gamba. Tuttavia è stata portata in codice verde, il meno grave, all'ospedale Galeazzi per accertamenti.

Da chiarire ancora la causa dell'incidente. Al momento è la polizia locale di Garbagnate ad occuparsi della ricostruzione del sinistro.