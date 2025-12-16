Donna investita da un conoscente durante una manovra in retromarcia: è gravissima al Niguarda

Una donna sarebbe rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un'auto durante una manovra in retromarcia. Secondo le prime informazioni diffuse, si tratterebbe di una 48enne, trasportata d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale Niguarda, nella zona nord di Milano. L'incidente si sarebbe verificato in via Carlo D'Adda intorno alle 21 di questa sera, martedì 16 dicembre.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, una pattuglia della polizia locale del Comando Beccaria, un'automedica e un'ambulanza del 118 inviate da Areu, l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia. Dalle prime informazioni diffuse le condizioni della donna sarebbero gravi e la prognosi al momento è riservata. Secondo i primi accertamenti della polizia locale, la donna sarebbe stata investita da una persona che conosceva durante una manovra in retromarcia dell'auto dalla quale era scesa pochi istanti prima.

Al momento gli agenti sono al lavoro per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e soprattutto se si tratta di un puro incidente oppure di un gesto volontario da parte dell'automobilista. Altri aggiornamenti seguiranno nei prossimi giorni.