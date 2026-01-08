Pedone investito da un’auto nel Milanese: 28enne gravissimo in ospedale

L’incidente si è verificato oggi a Bellinzago Lombardo, nel Milanese, poco dopo le 17.30. Un’auto guidata da una donna di 53 anni avrebbe investito violentemente un ragazzo di 28.

Grave incidente a Bellinzago Lombardo, nel Milanese. Un giovane di 28 anni nel pomeriggio di oggi, giovedì 8 gennaio, sarebbe stato investito violentemente da un'auto lungo la strada SP137. Secondo quanto si apprende l'incidente si è verificato poco dopo le 17.30. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi: un'automedica e due ambulanze del 118 inviate da Areu, l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia.

Stando alle prime informazione diffuse, il 28enne a causa del violento urto con l'auto sarebbe stato sbalzato a diversi metri di distanza. Per le ferite riportate il ragazzo è stato trasportato d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale di Melzo. Come comunicato da Areu, il ragazzo si sarebbe procurato traumi multipli. I soccorritori, giunti sul posto, lo avrebbero trovato in arresto cardiocircolatorio. Per questo è stato subito ospedalizzato con manovre di rianimazione in corso.

Alla guida dell'auto si trovava una donna di 53 anni che non avrebbe riportato ferite e per questo non è stato necessario il trasporto in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Pioltello, al lavoro adesso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.