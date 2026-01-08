milano
video suggerito
video suggerito

Pedone investito da un’auto nel Milanese: 28enne gravissimo in ospedale

L’incidente si è verificato oggi a Bellinzago Lombardo, nel Milanese, poco dopo le 17.30. Un’auto guidata da una donna di 53 anni avrebbe investito violentemente un ragazzo di 28.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Francesca Caporello
0 CONDIVISIONI
Immagine

Grave incidente a Bellinzago Lombardo, nel Milanese. Un giovane di 28 anni nel pomeriggio di oggi, giovedì 8 gennaio, sarebbe stato investito violentemente da un'auto lungo la strada SP137. Secondo quanto si apprende l'incidente si è verificato poco dopo le 17.30. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi: un'automedica e due ambulanze del 118 inviate da Areu, l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia.

Stando alle prime informazione diffuse, il 28enne a causa del violento urto con l'auto sarebbe stato sbalzato a diversi metri di distanza. Per le ferite riportate il ragazzo è stato trasportato d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale di Melzo. Come comunicato da Areu, il ragazzo si sarebbe procurato traumi multipli. I soccorritori, giunti sul posto, lo avrebbero trovato in arresto cardiocircolatorio. Per questo è stato subito ospedalizzato con manovre di rianimazione in corso.

Alla guida dell'auto si trovava una donna di 53 anni che non avrebbe riportato ferite e per questo non è stato necessario il trasporto in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Pioltello, al lavoro adesso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
omicidio
aurora livoli
Aurora Livoli, la figlia della compagna di Emilio Velazco: "Viveva con noi, non sapevamo fosse pericoloso"
Emilio Velazco confessa l'omicidio di Aurora Livoli e gli abusi: "Non pensavo di averla uccisa, ho vegliato su di lei"
Perché Velazco, con diversi precedenti per violenza sessuale, risultava incensurato
L'ipotesi della procura: "La ragazza ha cercato di difendersi"
Aurora Livoli ha incontrato Velazco sulla banchina della metro dove aveva aggredito una donna
L'uomo indagato per la morte di Aurora Livoli aveva già abusato di altre tre ragazze in passato
Chi è Gabriel Valdez Velazco l'uomo indagato per la morte della 19enne Aurora Livoli
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views