Ragazza di 18 anni travolta da un’auto sulla provinciale, è grave: aperta un’inchiesta

Dopo essere stata investita da un’auto sulla provinciale nei pressi di Graffignana (Lodi), una 18enne è stata ricoverata in ospedale con diverse fratture. Sul caso, è stata aperta un’inchiesta.

Immagine di repertorio

Nel corso della serata di ieri, sabato 31 gennaio, una ragazza di 18 anni è stata investita da un'auto nei pressi di Graffignana, un piccolo comune in provincia di Lodi. Stando a quanto riferito, la giovane è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni per aver riportato diverse fratture. Per far luce su quanto accaduto, è stata aperta un'inchiesta dalla procura di Lodi.

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 22:00 di ieri sera. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 21:40 a bordo di due ambulanze e due automediche in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri della compagnia di Lodi.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati lungo la Provinciale 19, all'altezza di Graffignana, quando la 18enne sarebbe stata investita da un'utilitaria guidata da una 53enne residente nel Pavese. Subito dopo l'impatto, avvenuto mentre la giovane attraversava la strada, ma apparentemente non all'altezza delle strisce pedonali, la 18enne sarebbe stata sbalzata fuori dalla carreggiata.

Una volta giunti sul posto e aver prestato le prime cure, i soccorritori del 118 avrebbero deciso di trasportare la ragazza all'ospedale di Pavia con diverse fratture, dove, al momento, la 18enne sarebbe ancora ricoverata. Le forze dell'ordine che sono intervenute hanno eseguito tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda così da accertare tutte le responsabilità del caso.