Investita in bicicletta sull’ex statale, grave una 15enne nel Pavese: ricoverata in rianimazione

Una 15enne è stata investita da un’auto mentre si trovava in sella alla sua bicicletta sull’ex Statale 235 nei pressi di Villanterio (Pavia). La ragazza è ricoverata in ospedale in prognosi riservata.

Immagine di repertorio

Nel corso della serata di ieri, mercoledì 11 febbraio, una ragazza di 15 anni è stata investita da un'auto mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. In seguito all'incidente, avvenuto lungo l'ex Statale 235 nei pressi di Villanterio (Pavia), la 15enne è stata trasportata in ospedale e ricoverata nel reparto di rianimazione in prognosi riservata.

La dinamica dell'incidente

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'incidente si sarebbe verificato lungo l'ex Statale 235 nei pressi di Villanterio, un piccolo comune in provincia di Pavia, quando un'automobile ha investito la ragazza che stava percorrendo in bicicletta un tratto non illuminato della strada. Stando ai primi accertamenti, al momento del sinistro l'auto e la bicicletta procedevano nella stessa direzione di marcia: il mezzo a due ruote sarebbe stato urtato da dietro dalla Volkswagen Golf guidata da un 35enne della zona che si è fermato e ha allertato i soccorsi.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, la chiamata sarebbe arrivata alla centrale intorno alle 21:00 di ieri sera. Inoltre, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle 21:20 a bordo di un'ambulanza e due automediche in codice rosso (con la massima allerta). Insieme a loro, è stata allertata anche la polizia stradale di Pavia.

Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 hanno deciso di trasportare la 15enne al pronto soccorso dell'ospedale San Matteo di Pavia. Lì, la ragazza è stata ricoverata nel reparto di rianimazione, con prognosi riservata, ma apparentemente non in pericolo di vita.

Al momento, le forze dell'ordine che sono intervenute sono al lavoro per eseguire tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e così accertare tutte le responsabilità del caso.