Pedone investito da un carro attrezzi in retromarcia nel Pavese: è gravissimo

Foto di repertorio

Nel corso della giornata di oggi, venerdì 16 gennaio, un uomo di 58 anni è stato investito da un carro attrezzi a Casteggio, un comune in provincia di Pavia, nell'Oltrepò Pavese. Al momento, il 58enne si trova in ospedale in gravissime condizioni.

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 12:00 di oggi. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 12:18 a bordo di un'ambulanza e di un'automedica. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri della compagnia di Voghera e i vigili del fuoco di Pavia.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'incidente si sarebbe verificato sulla via Emilia, all'altezza del civico 69, quando l'autista del carro attrezzi ha effettuato una manovra in retromarcia e non si è accorto del pedone, travolgendolo.

Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 lo hanno trasportato d'urgenza (in codice rosso) in ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia dove il 58enne è stato trasferito al reparto di terapia intensiva dell'ospedale in gravissime condizioni.

Al momento, le forze dell'ordine che sono intervenute sono al lavoro per svolgere gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e così accertare tutte le responsabilità del caso.