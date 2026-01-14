Attraversa la strada per raggiungere l’auto parcheggiata e viene travolto: 66enne muore a Castenedolo

Un 66enne è stato travolto e ucciso da un’auto a Castenedolo (Brescia). L’uomo stava attraversando la strada per raggiungere la sua vettura parcheggiata.

(immagine di repertorio)

Un uomo di 66 anni è deceduto nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 14 gennaio, dopo essere stato investito da un'auto a Castenedolo (in provincia di Brescia). Stando a una prima ricostruzione, era appena uscito da un'azienda della zona ed è stato travolto mentre cercava di raggiungere la propria vettura. Alla guida dell'auto c'era una donna residente a Ghedi.

L'incidente si è verificato intorno alle 17:30 del 14 gennaio, lungo la strada che collega Castenedolo all'aeroporto militare di Ghedi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto un'ambulanza e un'auto medica in codice rosso, quello di massima urgenza. All'arrivo dei sanitari, però, il 66enne era già deceduto e i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili. Insieme ai soccorritori, sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale di Brescia che si sono occupati dei rilievi del caso.

Secondo una prima ricostruzione, il 66enne sarebbe stato investito mentre attraversava la strada, non è chiaro se in quel punto fosse presente un attraversamento pedonale. L'uomo era appena uscito da un'azienda della zona e doveva raggiungere la sua auto che aveva parcheggiato dal lato opposto della carreggiata. All'improvviso, il 66enne è stato travolto da un altro veicolo condotto da una donna diretta a Ghedi e che stava proprio tornando a casa. Le ferite riportate dall'uomo erano gravissime ed è deceduto prima ancora che potesse essere trasportato in ospedale.