L’auto svolta verso il centro commerciale e travolge un ciclista a Cologne: morto Livio Zanni

Livio Zanni è stato travolto e ucciso da un’auto a Cologne (Brescia). L’uomo stava attraversando la strada in bici nei pressi di un centro commerciale quando è stato investito.

Foto di repertorio

Un 79enne è morto questa mattina, lunedì 5 gennaio, a Cologne (in provincia di Brescia) dopo essere stato travolto da un'auto. Stando a una prima ricostruzione, l'anziano, Livio Zanni, stava attraversando la strada in sella alla sua bicicletta quando, per ragioni ancora al vaglio degli investigatori, è stato investito dal veicolo. All'arrivo dei sanitari le sue condizioni erano gravissime e il decesso è stato constatato prima ancora del trasporto in ospedale. I rilievi sono stati affidati agli agenti della polizia stradale di Brescia e della polizia locale del Monte Orfano.

L'incidente si è verificato poco dopo le 10:30 della mattina del 5 gennaio lungo la strada provinciale 73, che da Coccaglio porta a Palazzolo. Arrivato nel tratto compreso tra via Fitzgerald e via Peschiera, il 79enne è stato travolto da un'auto mentre attraversava la strada in bicicletta. L'anziano ha impattato contro il cofano della vettura e, finendo a terra, ha riportato ferite e numerosi contusioni. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto due auto mediche, con dottore a bordo, e un'ambulanza in codice rosso. I sanitari hanno provato a rianimare a lungo il 79enne, ma alla fine hanno dovuto constatare il suo decesso prima ancora di poterlo trasportare in ospedale.

Stando a quanto ricostruito finora, l'automobilista al momento dello schianto era impegnato in una manovra per immettersi nel centro commerciale della zona. Tuttavia, non si sarebbe accorto della presenza del 79enne finendo così per travolgerlo.